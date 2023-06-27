Мінцифри анонсувало отримання спецдокументів для моряків у «Дії»

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Документи для моряків

«Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — йдеться в повідомленні.

Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.

«Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік», — додали в Мінцифри.

Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

Як подати заяву

На порталі «Дія» можна буде подати заяву про отримання:

професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

сертифікатів компетентності;

підтвердження до сертифікатів компетентності;

свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку

Хто може взяти участь

Невдовзі Мінцифра запустить бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:

випускники морських ЗВО;

моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

Реєстрація на тестування триває за посиланням.