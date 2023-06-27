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27 червня 2023, 13:05 Читать на русском

росія привласнила частину акцій клієнтів Deutsche Bank — ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки російських компаній, і повідомив своїм клієнтам, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать. Про це пише ЕП з посиланням на Reuters.

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки російських компаній, і повідомив своїм клієнтам, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать.
Фото: ipress.ua

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Що відомо

Депозитарні розписки — це сертифікати, випущені банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються на місцевій фондовій біржі.

Акції, про які йдеться, включали акції національної авіакомпанії Аерофлот, будівельної фірми «ЛСР Груп», гірничо-металургійної фірми «Мечел» і «Новолипецького металургійного комбінату».

«Найбільший банк Німеччини повідомив у циркулярі від 9 червня, що він виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення в Україну», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що акції знаходилися в росії в іншому банку-депозитарії.

Водночас москва без узгодження з Deutsche Bank дозволити інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок в місцеві акції.

«Конвертація була проведена без „участі або нагляду“ Deutsche Bank», — пише Reuters.

Зазначається, що обмін депозитарних розписок на акції російських компаній став кроком москви, щоб повернути свої гроші, заблоковані західними санкціями.

«Це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати право власності на всі акції, на які вони мають право», — повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які консультують інвесторів, які продовжують володіти російськими депозитарними розписками.

Reuters нагадує, що це не єдиний відомий випадок привласнення рф західних активів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Arround
Arround
27 червня 2023, 14:02
#
Ниче, проглотят
+
0
Exba
Exba
27 червня 2023, 14:30
#
Клиентам как раз нормально. Они конвертнули заблоченные санкциями ДР в локалки и разблокировали свои активы
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