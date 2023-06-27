росія привласнила частину акцій клієнтів Deutsche Bank — ЗМІ

Що відомо

Депозитарні розписки — це сертифікати, випущені банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються на місцевій фондовій біржі.

Акції, про які йдеться, включали акції національної авіакомпанії Аерофлот, будівельної фірми «ЛСР Груп», гірничо-металургійної фірми «Мечел» і «Новолипецького металургійного комбінату».

«Найбільший банк Німеччини повідомив у циркулярі від 9 червня, що він виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення в Україну», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що акції знаходилися в росії в іншому банку-депозитарії.

Водночас москва без узгодження з Deutsche Bank дозволити інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок в місцеві акції.

«Конвертація була проведена без „участі або нагляду“ Deutsche Bank», — пише Reuters.

Зазначається, що обмін депозитарних розписок на акції російських компаній став кроком москви, щоб повернути свої гроші, заблоковані західними санкціями.

«Це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати право власності на всі акції, на які вони мають право», — повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які консультують інвесторів, які продовжують володіти російськими депозитарними розписками.

Reuters нагадує, що це не єдиний відомий випадок привласнення рф західних активів.