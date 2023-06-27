Китай бореться з ослабленням юаня, а бум ШІ може призвести до нового ралі акцій IT-компаній: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США переважно знизилися

S&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1,4%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

Настрої на американському фондовому ринку залишалися пригніченими через побоювання, що зберігаються, з приводу подальшого зростання відсоткових ставок.

Тим часом індекс Nasdaq продемонстрував найбільше падіння в понеділок, оскільки аналітики почали знижувати рейтинги для акцій технологічного сектора після стрімкого ралі з початку цього року. На цьому тлі папери Tesla втратили вчора приблизно 6%, тоді як акції NVIDIA та Alphabet (материнська компанія Google) знизилися більш ніж на 3%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс сьогодні на 0,7%, сінгапурський STI подорожчав на 0,4%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng збільшилися на 0,9% та 1,6% відповідно японський Nikkei знизився на 0,6%, а південнокорейський Kospi впав на 0,2%.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій, очікуючи ясності щодо майбутнього збільшення відсоткових ставок центральними банками різних країн, а також побоюючись ризиків, пов'язаних із нестійким відновленням економіки Китаю.

Китай посилює боротьбу проти ослаблення юаня

З початку цього тижня державні банки Китаю почали продавати долари, щоб зміцнити курс юаня, а центральний банк країни запровадив так званий фіксінг, який обмежує рух юаня на 2% в обидва боки.

Раніше, у понеділок, китайська валюта пережила найбільше падіння майже за п'ять місяців стосовно долара, досягнувши рівні листопада 2022 року (7,25), на тлі погіршення настроїв щодо перспектив зростання економіки країни.

Відсутність більш агресивних економічних стимулів з боку влади та зростаюча розбіжність політики Китаю в порівнянні з діями в розвинених країнах також вплинули на національну валюту, зауважує Bloomberg.

Інвестиції в ШІ може спричинити 15-відсоткове зростання акцій технологічних компаній США до кінця року

Такого висновку дійшли аналітики з Wedbush.

На їхню думку, зростання акцій технологічних компаній у другій половині цього року буде спровоковано значним збільшенням витрат на розвиток технологій штучного інтелекту.

У Wedbush очікують, що технологічні фірми можуть викласти до $800 млрд у компанії, які займаються ШІ.

Експерти також зазначають, що Microsoft, яка у січні розширила своє партнерство з OpenAI — творцем ChatGPT, може стати одним із провідних імен в індустрії ШІ, і її акції потенційно можуть зрости на 35−40% протягом наступних кількох років.

Інші великі фірми, що беруть участь у русі ШІ, на кого звертає увагу Wedbush — NVIDIA, Alphabet, Oracle, Amazon і Salesforce.

Тим часом низка експертів скептично ставиться до ентузіазму Уолл-Стріт щодо ШІ. Так, наприклад, Bank of America назвав бум «дитячою бульбашкою» і припустив, що він може почати здуватись вже незабаром.