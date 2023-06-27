Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 226 170 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 2 ракети та 10 БПЛА. Втрати ворога за 26 червня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7834 (+14) од,
- артилерійських систем - 4083 (+28) од,
- РСЗВ — 626 (+2) од,
- засоби ППО — 386 (+1) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3492 (+10),
- крилаті ракети — 1261 (+2),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6772(+21) од,
- спеціальна техніка — 563 (+6).
Джерело: Мінфін
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