Інвесткомпанія актора Райана Рейнольдса придбала акції команди «Формули-1»

Інвестиційна фірма Maximum Effort Investments актора Райана Рейнольдса увійшла до групи інвесторів, які придбали 24% акцій команди «Формули-1» Alpine Racing. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter із посиланням на пресслужбу компанії Renault Group, власника Alpine Racing.

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Крім Райана Рейнольдса, у групу інвесторів увійшов актор Роб Макелхенні, який є співвласником футбольного клубу «Рексхем» разом з артистом, а також приватні інвестиційні компанії RedBird Capital Partners та Otro Capital.

Раніше RedBird придбала футбольну команду «Мілан». Сума операції склала $218 млн, таким чином, вартість команди «Формули-1» оцінюється у понад $900 млн.

«Ця співпраця є важливим кроком для підвищення нашої ефективності на всіх рівнях. Міжнародні гравці з великим послужним списком у спортивній індустрії поділяться своїм досвідом для покращення нашої стратегії в галузі ЗМІ та маркетингу, що необхідно для підтримки наших спортивних результатів у довгостроковій перспективі», — прокоментував угоду генеральний директор Alpine Лоран Россі.

Нагадаємо

За даними The Hollywood Reporter, останніми роками в США різко зріс інтерес до «Формули-1», зокрема завдяки популярності документального серіалу «Драйв виживання» про гоночний спорт від Netflix.

Alpine — команда середнього рівня, яка останніми роками перебуває на підйомі, зазначає видання. Цього року Alpine посідає п'яте місце у Кубку конструкторів «Формули-1» під керівництвом французьких гонщиків П'єра Гаслі та Естебана Окона.