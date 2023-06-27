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27 червня 2023, 17:47 Читать на русском

Інвесткомпанія актора Райана Рейнольдса придбала акції команди «Формули-1»

Інвестиційна фірма Maximum Effort Investments актора Райана Рейнольдса увійшла до групи інвесторів, які придбали 24% акцій команди «Формули-1» Alpine Racing. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter із посиланням на пресслужбу компанії Renault Group, власника Alpine Racing.

Інвестиційна фірма Maximum Effort Investments актора Райана Рейнольдса увійшла до групи інвесторів, які придбали 24% акцій команди „Формули-1″ Alpine Racing.

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Крім Райана Рейнольдса, у групу інвесторів увійшов актор Роб Макелхенні, який є співвласником футбольного клубу «Рексхем» разом з артистом, а також приватні інвестиційні компанії RedBird Capital Partners та Otro Capital.

Раніше RedBird придбала футбольну команду «Мілан». Сума операції склала $218 млн, таким чином, вартість команди «Формули-1» оцінюється у понад $900 млн.

«Ця співпраця є важливим кроком для підвищення нашої ефективності на всіх рівнях. Міжнародні гравці з великим послужним списком у спортивній індустрії поділяться своїм досвідом для покращення нашої стратегії в галузі ЗМІ та маркетингу, що необхідно для підтримки наших спортивних результатів у довгостроковій перспективі», — прокоментував угоду генеральний директор Alpine Лоран Россі.

Нагадаємо

За даними The Hollywood Reporter, останніми роками в США різко зріс інтерес до «Формули-1», зокрема завдяки популярності документального серіалу «Драйв виживання» про гоночний спорт від Netflix.

Alpine — команда середнього рівня, яка останніми роками перебуває на підйомі, зазначає видання. Цього року Alpine посідає п'яте місце у Кубку конструкторів «Формули-1» під керівництвом французьких гонщиків П'єра Гаслі та Естебана Окона.

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Джерело: Мінфін
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