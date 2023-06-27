Євро додало 15 копійок. Офіційний курс валют

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26 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,77 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки продажу.

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