ПУМБ скасував плату за щомісячне обслуговування та користування POS-терміналами на три місяці

У такий спосіб банк підтримує своїх клієнтів, які продовжують свою бізнес-діяльність на території, де виникла екологічна та соціальна катастрофа.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) не може стояти осторонь тих подій, які сьогодні переживає Херсонщина, саме тому вирішив підтримати клієнтів банку, що продовжують вести свою діяльність на території, де виникла екологічна та соціальна катастрофа.

Так, незалежно від типу тарифного пакету, у період з червня і до кінця серпня підприємцям скасовано плату за щомісячне обслуговування.

Ті ж клієнти, які користуються еквайринговими послугами банку, не сплачуватимуть щомісячну комісію за користування POS-терміналами протягом трьох місяців, починаючи з 1 липня.

Банк розраховує, що така підтримка дозволить клієнтам більше зосередитися на власній справі та нормалізації своєї діяльності у регіоні.

«Ми всім серцем вболіваємо за нашу Херсонщину та всіх її мешканців, які сьогодні переживають наслідки жахливої екологічної катастрофи. У моменти таких випробовувань ми маємо бути згуртованими та підтримувати одне одного у будь-який спосіб. Як банк ми вже долучилися до гуманітарних ініціатив на допомогу населенню. Не маємо права бути байдужими і до наших клієнтів-підприємців, які мужньо продовжують свою діяльність за таких обставин» — зазначає Заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу ПУМБ Сергій Магдич.

Нагадаємо, ще напочатку червня ПУМБ виділив 7 млн грн на допомогу Херсонщині, з яких 5 млн грн скеровано на допомогу потерпілим від руйнування Каховської ГЕС та 2 млн грн — на порятунок тварин.