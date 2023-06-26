Курс валют на вечір 26 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки продажу.

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Валюта Відкриття 26 червня Закриття 26 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,87/40,27 39,90/40,29 3/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,32−37,35, євро — 40,80−41,02 грн.

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