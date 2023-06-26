IBM купує розробника хмарних сервісів Apptio за $4,6 мільярда

International Business Machines Corp. (IBM) купує розробника хмарних сервісів Apptio Inc. у фонду прямих інвестицій Vista Equity Partners за $4,6 млрд. Про це повідомляється в пресрелізі IBM.

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Деталі угоди

Угоду буде профінансовано за рахунок наявних у розпорядженні коштів. Сторони розраховують закрити її в другій половині 2023 року.

Apptio, створена 2007 року, розробляє інструменти, що допомагають бізнесу в оптимізації IT-бюджетів, плануванні та фінансовому аналізі. Компанія вийшла на відкритий ринок у 2016 році, а у 2019-му її викупила Vista Equity Partners.

Рішення Apptio на додаток до програмного забезпечення IBM у сфері автоматизації та її ШІ-платформи watsonx допоможуть бізнесу в усьому світі керувати витратами на IT та оптимізувати їх, ідеться у пресрелізі IBM.