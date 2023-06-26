Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ вісім небанківських фінансових установ та дві — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ виключив з реєстрів 10 небанківських фінустанов
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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 червня.
Кого виключили з реєстрів
Зазначається, що на підставі власних заяв з Держреєстру фінансових установ виключено ТОВ «СС Лоун» та ТОВ «ФК «Глобал Файненшал Сервісезˮ.
Також у зв’язку з ухваленням Нацбанком рішень про анулювання усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з держреєстру виключено:
- КС «Гарантія»;
- ТОВ «ФК «Хантер»;
- ТОВ «Роял Кепітал»;
- ТОВ «Оро Фінанс»;
- ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор»;
- ТОВ «Креді Континенталь».
Водночас з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ «Еліт Лізинг» та ТОВ «Отокоч Україна».
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