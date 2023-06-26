НБУ виключив з реєстрів 10 небанківських фінустанов

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ вісім небанківських фінансових установ та дві — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 червня.

Кого виключили з реєстрів

Зазначається, що на підставі власних заяв з Держреєстру фінансових установ виключено ТОВ «СС Лоун» та ТОВ «ФК «Глобал Файненшал Сервісезˮ.

Також у зв’язку з ухваленням Нацбанком рішень про анулювання усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з держреєстру виключено:

КС «Гарантія»;

ТОВ «ФК «Хантер»;

ТОВ «Роял Кепітал»;

ТОВ «Оро Фінанс»;

ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор»;

ТОВ «Креді Континенталь».

Водночас з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ «Еліт Лізинг» та ТОВ «Отокоч Україна».