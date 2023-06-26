Аналітик RoboForex: експорт IT-послуг упав більш ніж на 14% щодо показників 2022 року

НБУ опублікував дані щодо стану платіжного балансу України. Аналітик звернув увагу на показники експорту комп'ютерних послуг. Ця сфера дуже динамічно розвивалася в нашій країні з 2010 року. На темпи її прискорення не вплинула навіть пандемія коронавірусу, проте бойові дії та затягування конфлікту «зламали» багаторічний позитивний тренд. Продаж IT-послуг з січня по квітень 2023 року приніс 2,21 млрд доларів США. Відносне зниження до 2022 досягло 14,10%. За збереження таких темпів падіння цей показник за підсумками 2023 року може виявитися нижчим за рівень у 7,00 млрд доларів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Динаміка цих змін представлена ​​нижче.



Експорт IT-послуг України за січень-квітень 2022/2023 рр. (млн доларів США). Джерело: НБУ

У середині літа 2022 року ця галузь почала відчувати у собі негативні чинники військового протистояння. Лише у грудні минулого року вдалося компенсувати втрати минулих місяців. За підсумками квітня цього року експорт IT-послуг досяг позначки 539 млн доларів США — зниження до аналогічного періоду 2022 року склало 6,70%. Проте варто зазначити, що у березні 2023 року цей показник збільшився на 15,16% (до 600 млн доларів) щодо березня минулого року.



Переклади заробітчан за січень-квітень 2022/2023 рр. (млн доларів США). Джерело: НБУ

Переклади трудових мігрантів стали для України одним із головних джерел іноземних валют.О

бсяги перерахувань зростають останні 5 років — збільшення спостерігалося навіть у коронавірусному 2020 році. З січня до квітня 2023 року заробітчани відправили на батьківщину 3,95 млрд доларів США. Це на 10,90% менше ніж за аналогічний період 2022 року. Ці кошти сім'ї заробітчан витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит. Ресурси йдуть безпосередньо в економіку нашої країни та сприяють зростанню ВВП. Падіння обсягів цього показника негативно позначиться на повоєнному відновленні економіки України та стабільності курсу гривні.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. До того ж, не до кінця зрозумілі всі наслідки від затоплення територій після знищення Каховської ГЕС.