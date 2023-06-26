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26 червня 2023, 13:41 Читать на русском

Міненерго: Унаслідок негоди в Україні знеструмлено 59 населених пунктів

Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися споживачі в Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях. Загалом 120 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися споживачі в Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях.

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Знеструмлення населених пунктів

Без світла залишаються 59 населених пунктів на Сумщині, 7 — на Кіровоградщині, 18 — на Полтавщині, 12 — на Чернігівщині, на Одещині — 24 населених пункти.

Також через технологічні порушення також тимчасово вимикалися споживачі в Києві та Київській області.

Крім того, уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Водночас влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не було.

При цьому, тривають обстріли прифронтових та прикордонних з рф областей. Унаслідок них знеструмлювалася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. На Харківщині внаслідок обстрілів тимчасово залишалися без світла понад 9 тис. споживачів.

У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Як наголошують у Міненерго, загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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