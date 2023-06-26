Австралія надасть Україні пакет військової допомоги на $74 мільйони

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз оголосив про черговий пакет військової допомоги для України на 110 млн австралійських доларів ($73,5 млн). Про це пише Reuters .

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Що увійде до пакету

У новий пакет увійдуть 70 одиниць техніки, зокрема 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.

Київ також отримає значні постачання 105-міліметрових артилерійських снарядів. Крім того, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, що імпортуються з України, ще на 12 місяців.

«Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед лицем незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії», — сказав Албаніз.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Австралія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.