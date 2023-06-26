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26 червня 2023, 9:52 Читать на русском

Ринки знижуються, бум корпоративних банкрутств в США: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Американські індекси завершили тиждень падінням

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 1,4%, а індекс Dow Jones — 1,7%.

Настрої над ринком США були стриманими і натомість триває посилення грошово-кредитної політики центральними банками багатьох країн. Так, наприклад, минулого тижня вирішили підвищити ставки ЦБ Великобританії, Норвегії та Туреччини.

Своєю чергою голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зазначив, що слід очікувати подальшого підвищення відсоткових ставок у США цього року.

Ринки Азії знизилися за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 4,3%, японський Nikkei втратив 2,8%, південнокорейський Kospi скоротився на 2,1%, сінгапурський STI впав на 2,1%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite знизилися на 5,7% та 2,3% відповідно. У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно знижуються.

Інвестори в Азії також стурбовані можливим подальшим зростанням відсоткових ставок як у США, так і в Європі і, як наслідок, ризиками, що зростають, початку глобальної економічної рецесії.

Акції ринків, що розвиваються, обженуть акції США за часткою на світовому ринку, а Китай стане найбільшою економікою світу

Такої думки дійшли аналітики з Goldman Sachs.

Нині на США припадає 42% світового ринку акцій, а на ринки, що розвиваються, — 27%. За оцінками експертів, до 2030 року сукупна вартість акцій ринків, що розвиваються, до яких належать такі країни, як Китай та Індія, становитиме вже 35% від капіталізації всього світового фондового ринку. При цьому акції США матимуть частку 27% до цього ж року.

До 2050 року частка акцій країн, що розвиваються, на світовому ринку може становити 47%, а до 2075 — 55%, проти частки американських паперів у 27% і 22% у ті ж роки.

У Goldman Sachs зазначають, що зсув буде значною мірою обумовлений швидшим зростанням корпоративних доходів у країнах, що розвиваються. За прогнозами економістів, на чолі цього буму буде Китай, економіка якого, як очікується, затьмарить США як найбільшу економіку світу до 2035 року.

У США зростає кількість корпоративних банкрутств

За даними Moody's Investors Service, з січня по травень 2023 року в США відбувся 41 дефолт, що є найбільшим показником серед усіх країн світу і більш ніж удвічі перевищує цифру за той же період 2022 року.

У Moody's зазначили, що американським компаніям стає все важче виплачувати свої борги через невизначені економічні умови та високе боргове навантаження. При цьому високі відсоткові ставки ускладнюють рефінансування.

На думку експертів, кількість дефолтів у США продовжуватиме зростати, оскільки компанії, яким не слід було спочатку виходити на боргові ринки, робили це без обмежень у період низьких відсоткових ставок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 червня 2023, 10:59
#
США лихоманить.
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