Ціна нафти Brent піднялася вище $74 за барель

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються під час торгів у понеділок після зниження за підсумками минулого тижня. Про це пише CNN.

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Ситуація в росії викликала нетривалий стрибок котирувань на 1,3% через стурбованість інвесторів щодо того, чи це може негативно вплинути на світові поставки. Однак потім темпи зростання стали помірнішими.

Торги на біржі

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures складає $74,04 за барель, що на $0,19 (0,3%) вище за показник на закриття попередньої сесії. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $0,29 (0,4%) — до $73,85 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці зросли на $0,12 (0,2%) і сягнули $69,28 за барель. За підсумками попередньої сесії, вони опустилися на $0,35 (0,5%) — до $69,16 за барель.

Загалом, за минулий тиждень ціна Brent впала на 3,6%, WTI — на 3,9%.