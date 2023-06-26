Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 225 580 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
950 російських окупантів та 10 БПЛА. Втрати ворога за 25 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
- танків — 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7820 (+14) од,
- артилерійських систем - 4055 (+21) од,
- РСЗВ — 624 (+0) од,
- засоби ППО — 385 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3482 (+10),
- крилаті ракети - 1259 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6751(+16) од,
- спеціальна техніка — 557 (+5).
Джерело: Мінфін
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