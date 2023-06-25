Минулої доби українські захисники ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 224 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
720 російських окупантів, 6 танків, 41 ракета та 12 БПЛА. Втрати ворога за 24 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7806 (+2) од,
- артилерійських систем — 4034 (+19) од,
- РСЗВ — 624 (+5) од,
- засоби ППО — 385 (+2) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3472 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1259 (+41),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка — 552 (+4).
Джерело: Мінфін
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