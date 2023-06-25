JPMorgan додав можливість платежів у євро за допомогою JPM Coin

JPMorgan розширив свій проєкт із впровадження блокчейн-технології в традиційні банківські послуги. Банк надав можливість корпоративним клієнтам здійснювати платежі в євро з використанням своєї монети JPM Coin. Про це пише Bloomberg .

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно із заявою голови підрозділу Coin Systems в Європі, на Близькому Сході та в Африці Басака Топрака, з 21 червня JPM Coin почав використовуватися для операцій з євро, а перший платіж на платформі здійснила німецька компанія Siemens.

JPM Coin було запущено 2019 року, і відтоді банк використовував його для обробки трансакцій на суму близько $300 млрд. Щоденний обсяг платежів, оброблюваних JPMorgan загалом, становить близько $10 трлн.

Читайте: JP Morgan запустив власну криптовалюту. Навіщо це банку

Система JPM Coin дає змогу корпоративним клієнтам, які здійснюють оптові платежі, переказувати долари та євро на різні рахунки JPMorgan по всьому світу або проводити платежі іншим клієнтам банку, використовуючи блокчейн замість традиційних платіжних систем.

Платежі за допомогою JPM Coin обробляються швидше і доступні постійно, на відміну від традиційних транзакцій, які зазвичай обробляються тільки в робочий час.

Нещодавно JPMorgan запустив блокчейн-платформу у співпраці з шістьма індійськими банками для проведення міжбанківських операцій з доларами.