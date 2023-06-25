В Україні запустять виробництво машин для розмінування

Виробництво роботизованих систем для розмінування західних зразків запустять в Україні. Про це повідомило Мінекономіки.

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Виробництво машин для розмінування

Меморандуми про взаєморозуміння із хорватською корпорацією DOK-ING d.o.o. та данським виробником Hydrema підписали в рамках Конференції щодо відновлення України, яка відбулася 21−22 червня у Лондоні.

Зокрема, український бізнес займеться виробництвом компонентів обладнання для Hydrema, яке поставлятиметься на вітчизняний ринок та експортуватиметься до інших країн.

«Локалізація виробництва машин для розмінування дозволить оперативно вирішувати питання поточного обслуговування та ремонту техніки, швидкого постачання необхідних комплектуючих. У тому числі за рахунок виробництва їх в Україні», — наголосил міністр економіки Юлія Свириденко.

DOK-ING d.o.o. — виробник багатоцільових транспортних засобів, серед яких пожежні машини, транспорт для гірничих робіт та роботизовані системи для розмінування.