Вступ України до ЄС: посол Євросоюзу порадив Україні повернути е-декларування

Україні необхідно поновити е-декларування для чиновників після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив в Twitter .

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Він зауважив, що останнім часом досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення.

«Тепер зосередьмося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна — гарний тест на справжню відданість справі», — написав Маасікас.

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Вступ України до ЄС

«Мінфін» писав, що в червні минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.