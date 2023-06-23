Курс валют на вечір 23 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 23 червня Закриття 23 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,94/40,33 39,81/40,20 13/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,30, євро — 40,75−40,97 грн.

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