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23 червня 2023, 11:29 Читать на русском

Падіння акцій із сектора сонячної енергетики, нафта дешевшає: що треба знати вранці

Головні новини іноземних ринків.

Головні новини іноземних ринків.
Фото: pixabay.com

Американські акції в основному зросли у четвер

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

Підтримку індексу Nasdaq надало зростання акцій технологічних компаній, що продовжується, на чолі з паперами Amazon.com, Apple і Microsoft.

Водночас динаміка S&P 500 і Dow Jones вчора виявилася слабшою, оскільки глава ФРС США Джером Пауелл знову попередив, що подальше підвищення відсоткових ставок можливе, а зниження інфляції є головною метою регулятора зараз.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,3%, японський Nikkei впав на 1,7%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,7%, сінгапурський STI скоротився на 0,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 1,3% та 1,7% відповідно.

Азійські фондові індекси демонструють найгіршу тижневу динаміку за останні три місяці, оскільки низка гарячіших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції з різних країн, а також зростання процентних ставок, що продовжується, змусили інвесторів переживати з приводу подальших перспектив зростання глобальної економіки.

Акції компаній із сектору сонячної енергетики продовжують падіння

Індекс глобальних компаній у галузі сонячної енергетики — MAC Global Solar Energy — знизився більш ніж на 5% цього тижня.

Все через падіння цін на сонячну енергію, що знижує прибуток компаній із сектора, а також розширення виробничих потужностей у галузі, що викликає побоювання з приводу надмірної пропозиції.

Серед великих представників галузі лідери падіння цього тижня:

  • SolarEdge Technologies (-11,6%),
  • Enphase Energy (-10,6%),
  • Hannon Armstrong (-9,4%),
  • Sunrun (-7,1%),
  • Shoals Technologies (-1,6%).

Нафта дешевшає

Під час сьогоднішніх ранкових торгів ф'ючерси на Brent знижуються приблизно на 0,8% до $73,63 за барель, а контракти на WTI падають на 0,7% до $68,96. З початку тижня обидва ці показники знизилися приблизно на 4%.

Очікування подальшого зростання відсоткових ставок, зміцнення долара США та зростання ймовірності глобального економічного спаду підірвали недавній оптимізм у галузі, який розпочався після оголошення про скорочення нафтовидобутку з боку ОПЕК+.

Експерти вважають, що ринок нафти, як і раніше, розривається між сприятливими фундаментальними показниками та невизначеними макроекономічними прогнозами.

Джерело: Мінфін
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