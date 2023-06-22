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22 червня 2023, 18:57 Читать на русском

Нацбанк затвердив нові винятки із валютних правил для однієї категорії імпортерів

Нацбанк розширив список імпортних товарів, на які не поширюватимуться його валютні обмеження щодо оплати іноземних товарів. Він був запроваджений постановою НБУ № 18 ще 24 лютого 2022 року. 21 червня Національний банк затвердив ухвалу № 78, якою вніс до списку винятків 19 видів імпортних товарів, які можна буде оплачувати без обмежень.

Нацбанк розширив список імпортних товарів, на які не поширюватимуться його валютні обмеження щодо оплати іноземних товарів.
Фото: bank.gov.ua

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Це електричні машини, трансформатори та запчастини до них, котушки індуктивності, запобіжники, баластові елементи, дроти, кабелі та ін.

За цю продукцію дозволяється вільно проводити валютні оплати за кордон постачальникам еклектичної продукції в рамках договорів протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 червня 2023, 19:23
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Теперь будут барыжить как с нимесилом. 🤯💊 После заявлений Зеленского о возможномтеракте на ЗАЭС одесситы начали массово покупать лекарства от радиационной опасности Работники одесских аптек пишут, что йода калия уже невозможно купить в некоторых аптеках, но есть йод. 👉 В Минздраве заявили, что принимать йодид калий для «профилактики» опасно.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 червня 2023, 19:42
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Сколько айтишники,добывающие песок,принесли доходов в бюджет? https://focus.ua/amp/voennye- novosti/574269-nekotorye-kategorii-ukraincev-hotyat-osvobodit-ot-mobilizacii-o-kom-rech
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