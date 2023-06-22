Нацбанк затвердив нові винятки із валютних правил для однієї категорії імпортерів

Нацбанк розширив список імпортних товарів, на які не поширюватимуться його валютні обмеження щодо оплати іноземних товарів. Він був запроваджений постановою НБУ № 18 ще 24 лютого 2022 року. 21 червня Національний банк затвердив ухвалу № 78, якою вніс до списку винятків 19 видів імпортних товарів, які можна буде оплачувати без обмежень.

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Це електричні машини, трансформатори та запчастини до них, котушки індуктивності, запобіжники, баластові елементи, дроти, кабелі та ін.

За цю продукцію дозволяється вільно проводити валютні оплати за кордон постачальникам еклектичної продукції в рамках договорів протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.