Курс валют на вечір 22 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 22 червня Закриття 22 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,16/40,55 40,17/40,56 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,37 грн, а продають за 40,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,29 євро — 40,80−41,00 грн.

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