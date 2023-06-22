З початку року митники виявили порушень на 4,3 мільярда

Упродовж січня-травня 2023 року митниці виявили 4991 порушення митних правил на загальну суму в понад 4,3 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці в телеграм-каналі.

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Упродовж січня-травня 2023 року митниці виявили 4991 порушення митних правил на загальну суму в понад 4,3 млрд грн.

Як повідомили у Державній митній службі, цей вартісний показник у 2,5 раза більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, вилучено предметів правопорушень на суму понад 293 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму 162 млн грн;

продовольчих товарів на суму 47 млн грн;

валюти на суму понад 64 млн грн;

транспортних засобів на суму 20 млн грн.