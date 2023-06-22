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22 червня 2023, 15:16 Читать на русском

Переважна більшість центральних банків підняли ключові ставки

Більшість центральних банків продовжує реалізовувати яструбну грошово-кредитну політику. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Більшість центральних банків продовжує реалізовувати яструбну грошово-кредитну політику.
Фото: freepik.com

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Нова Зеландія

Центральний банк Нової Зеландії підвищив ключову ставку до 14-річного максимуму. Вона встановлена на рівні 5,5%. При цьому регулятор висловив сподівання, що підвищення вище за нинішній рівень не знадобиться.

Канада

Центробанк Канади після п'ятимісячної паузи збільшив базову ставку до 4,75% (максимум за 22 роки) через високі споживчі витрати та пожвавлення активності в житловому секторі.

Австралія

Центральний банк Австралії підвищив ключову ставку до 4,1% (максимум за 11 років). Регулятор повідомив, що може знадобитися подальше посилення ГКП для приборкання інфляції (експерти вважають, що потрібно ще від одного до трьох підвищень).

Швейцарія

Швейцарський національний банк підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) до 1,75% річних. Ставку було збільшено за підсумками п'ятого засідання поспіль, і SNB дав зрозуміти, що може продовжити її підйом.

«Не можна виключати, що для забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі буде потрібно подальше підвищення ставки», — йдеться у повідомленні швейцарського ЦБ.

Поточний рівень ставки SNB є максимальним із квітня 2002 року.

Центробанк Швейцарії знизив прогноз інфляції в країні на 2023 рік до 2,2% з 2,6%, але підвищив прогнози на 2024 та 2025 роки до 2,2% з 2% та до 2,1% з 2% відповідно. Він очікує збільшення ВВП країни на 1% цього року.

Норвегія

Норвезький ЦБ збільшив ставку у четвер відразу на 50 б.п., до 3,75%, максимуму з 2008 року. Він попередив, що, ймовірно, знову підніме ставку в серпні.

«Наша поточна оцінка перспектив економіки та балансу ризиків передбачає, що ставку з великою ймовірністю буде підвищено і в серпні», — йдеться в повідомленні Norges Bank.

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Джерело: Мінфін
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