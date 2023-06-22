Україна отримала вже п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Україна отримала ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги від ЄС
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Скільки надійшло до бюджету
У такий спосіб, цьогоріч до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.
Зазначається, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
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Джерело: Мінфін
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