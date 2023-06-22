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22 червня 2023, 14:53 Читать на русском

Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС з викидом радіації — Зеленський

Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.
Фото: armyinform.com.ua

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«Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України.
Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього», — Зеленський.

Глава держави підкреслив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Президент також зауважив, що Україна передає всю наявну інформацію союзникам — країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.

Він зазначив, що абсолютно всі мають це знати. Зокрема, й міжнародні організації.

«Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», — підкреслив Зеленський

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Так, вони замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого «будуть значні проблеми».

Варто зазначити, що після підриву Каховської ГЕС ризики для ЗАЕС зросли. Адже знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування Запорізької АЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в серпні 2022 року дії загарбників спричинили перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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Lamo
Lamo
22 червня 2023, 15:09
#
От і що далі?
Окрім зради тут нічого не бачу.
8 місяців щось готують, набирають… а на виході просто місцева тактика на звичайних напрямках… Якщо окрім тактики є і стратегія, то чому ми взагалі бачимо це скиглення? Чому допустили підрив дамби, хоча з нашого боку можна було артою все зачистити і контролювати?
Чудово що знову багато техніки у кацапів палять, але є (було) 2 найбільш стратегічних об'єкта на межі нашого контролю і один з них вже прой…, а про інший зраду розгоняють. Зебільна влада.
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Alpenstein
Alpenstein
22 червня 2023, 15:47
#
Цікаво було б почути думку експертів наскільки легко зачистити артою мінувальників, котрі працюють у внутрішніх приміщеннях ГЕС. Наскільки я читав, мінували технічну галерею біля підніжжя споруди під десятком метрів бетону.
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Lamo
Lamo
22 червня 2023, 16:05
#
Яка різниця що саме мінували? Від правого берега до лівого там 1 км відстань — це прострилюється усім що стріляє взагалі. Якщо з якогось дива саме з лівого берега до дамби є підземні ходи, то все-одно дуже навряд чи вони тягнуться на багато км — тобто це прострілюється усім, окрім стрілецької - стугною, танками, будь-якою артою.
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Бедный папа
Бедный папа
22 червня 2023, 15:21
#
Как насчет «позвонить Баканову по поводу этих чертей»?
Раньше срабатывало.
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