Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС з викидом радіації — Зеленський

Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

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«Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього», — Зеленський.

Глава держави підкреслив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Президент також зауважив, що Україна передає всю наявну інформацію союзникам — країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.

Він зазначив, що абсолютно всі мають це знати. Зокрема, й міжнародні організації.

«Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», — підкреслив Зеленський

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Так, вони замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого «будуть значні проблеми».

Варто зазначити, що після підриву Каховської ГЕС ризики для ЗАЕС зросли. Адже знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування Запорізької АЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в серпні 2022 року дії загарбників спричинили перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі.