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22 червня 2023, 12:55 Читать на русском

Валютний прогноз: ФРС США може підняти облікову ставку ще один раз до кінця року

У своєму вчорашньому виступі глава ФРС США Джером Пауелл (Jerome Powell) заявив, що регулятор до кінця нинішнього року має намір підвищити облікову ставку. Головна причина в тому, що інфляція, як і раніше, перебуває вище цільового рівня. У червні ставку не змінювали, щоб зібрати більше даних про економіку. Проблеми в банківському секторі не мають системного характеру, а були викликані помилковими рішеннями менеджменту. У такій ситуації не можна виключати підвищення облікової ставки вже в липні. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.


Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0894, а опору поки що немає. Долар може ослабнути до рівня 1,1048. При цьому для подальшого зростання EUR котирування повинні втриматися над позначкою 1,0894.


Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 долар зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може ослабнути до 0,8831.


Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а опір — на 0,6892. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6955.


Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 142,03 і підтримки на 139,29. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку поточного року.


Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір утворено на позначці 1,2849. При закріпленні вище рівня 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.


Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD був утворений рівень підтримки — 0,6104. Опір сформовано на позначці 0,6248. У поточній ситуації долар США може ослабнути до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6140.


Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD проявився рівень підтримки — 1,3285. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3384. Якщо рівень опору буде пробито, то USD зміцниться до 1,3550. Якщо нафта подорожчає, то він ослабне до 1,3190.

Джерело: Мінфін
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