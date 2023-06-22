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22 червня 2023, 12:32 Читать на русском

Названі наступні «жертви» SEC, CleanSpark придбає дві біткоїн-ферми: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У США створили групу для боротьби з криптозлочинами

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про формування нової цільової групи з п'яти федеральних правоохоронних відомств, яка займеться розслідуванням злочинів, пов'язаних із криптовалютою та даркнетом.

Меморандум про взаємодопомогу підписали: Служба розслідувань національної безпеки Арізони, Управління прокурорів США, Управління кримінальних розслідувань податкової служби, Управління боротьби з наркотиками та Служба поштової інспекції.

За словами представників Міністерства, відомства співпрацюють з 2017 року та спільно розкрили безліч гучних справ, пов'язаних із даркнетом.

Згідно з заявою, основна мета ініціативи — забезпечити «тіснішу співпрацю, збільшити ресурси, а також зруйнувати та ліквідувати злочинні організації, які використовують нові технології».

На перших етапах цільову групу буде обмежено юрисдикцією штату Арізона.

Великі інвестори вивели $150 мільйонів у Ethereum з Binance та Kraken

Аналітики Lookonchain за минулий тиждень зафіксували три великі висновки з криптобірж Binance та Kraken на загальну суму 86 520 ETH (близько $150 млн).

  • перший кіт переказав з адреси Binance 35 860 ETH вартістю понад $64 млн;
  • другий — вивів 27 000 ETH на $48 млн з найбільшою за обсягом торгів криптобіржі за чотири перекази;
  • третій гаманець зняв з Kraken 23660 ETH на суму понад $42 млн за п'ять транзакцій.

Відтік китів із централізованих торгових платформ, ймовірно, пов'язаний із рішенням трейдерів самостійно зберігати криптовалюту на тлі регуляторних проблем у США.

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CleanSpark придбає дві біткоїн-ферми за $9,3 мільйона

Американська майнінгова компанія CleanSpark уклала остаточну угоду про купівлю двох підприємств із видобутку біткоїна в Далтоні (Джорджія) за $9,3 млн.

Фірма повністю сплатить угоду у грошовій формі, закрити її планується до кінця тижня.

Очікується, що два об'єкти «під ключ» додадуть майже 1 EH/s до поточного хешрейту компанії. Загалом CleanSpark розмістить на них понад 6000 пристроїв Antminer S19 XP та S19J Pro+ із замовлених раніше.

Угода продовжила серію покупок, зроблених CleanSpark з початку ведмежого ринку. Тільки з початку 2023 року фірма придбала:

  • 20 000 Antminer S19J Pro+ у лютому;
  • 45 000 Antminer S19 XP у квітні;
  • 12 500 Antminer S19 XP у червні.

В інвестиційному банку Berenberg назвали наступних «жертв» SEC

Стейблкоїни та сектор децентралізованих фінансів (DeFi), ймовірно, стануть наступними цілями Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у боротьбі з криптоіндустрією. Про це йдеться у звіті інвестиційного банку Berenberg, з яким ознайомився CoinDesk.

На думку аналітиків компанії, SEC зосередиться на нормативній відповідності двох найбільших за ринковою капіталізацією «стабільних монет» — Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

Згідно зі звітом, якщо відомство вдарить по стейблкоїнам, це значно послабить DeFi-екосистему.

Зокрема, примусове регулювання USDC негативно позначиться на фінансове становище Coinbase. Експерти зазначили, що у першому кварталі 2023 року біржа отримала $199 млн — близько 27% усього прибутку компанії — за процентним доходом із випуску «стабільної монети».

У Berenberg також звернули увагу, що SEC визначила біткоїн як товар, а не цінний папір. За прогнозами компанії, такими темпами перша криптовалюта стане кінцевим бенефіціаром репресивних заходів.

Зрештою, нормативні обмеження призведуть до того, що криптоіндустрія США стане більш орієнтованою на біткоїн, підсумували аналітики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Hennady
Hennady
22 червня 2023, 13:14
#
«зафіксували три великі висновки з криптобірж» — пекельні борошна… так, узкі ?

«перший кіт переказав з адреси Binance 35 860 ETH вартістю понад $64 млн;
другий — вивів 27 000 ETH на $48 млн з найбільшою за обсягом торгів криптобіржі за чотири перекази;»
«з найбільшою» — може, найбільшої?
це ті коти, на яких переписали хати?
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