Названі наступні «жертви» SEC, CleanSpark придбає дві біткоїн-ферми: що нового на ринку криптовалют

У США створили групу для боротьби з криптозлочинами

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про формування нової цільової групи з п'яти федеральних правоохоронних відомств, яка займеться розслідуванням злочинів, пов'язаних із криптовалютою та даркнетом.

Меморандум про взаємодопомогу підписали: Служба розслідувань національної безпеки Арізони, Управління прокурорів США, Управління кримінальних розслідувань податкової служби, Управління боротьби з наркотиками та Служба поштової інспекції.

За словами представників Міністерства, відомства співпрацюють з 2017 року та спільно розкрили безліч гучних справ, пов'язаних із даркнетом.

Згідно з заявою, основна мета ініціативи — забезпечити «тіснішу співпрацю, збільшити ресурси, а також зруйнувати та ліквідувати злочинні організації, які використовують нові технології».

На перших етапах цільову групу буде обмежено юрисдикцією штату Арізона.

Великі інвестори вивели $150 мільйонів у Ethereum з Binance та Kraken

Аналітики Lookonchain за минулий тиждень зафіксували три великі висновки з криптобірж Binance та Kraken на загальну суму 86 520 ETH (близько $150 млн).

перший кіт переказав з адреси Binance 35 860 ETH вартістю понад $64 млн;

другий — вивів 27 000 ETH на $48 млн з найбільшою за обсягом торгів криптобіржі за чотири перекази;

третій гаманець зняв з Kraken 23660 ETH на суму понад $42 млн за п'ять транзакцій.

Відтік китів із централізованих торгових платформ, ймовірно, пов'язаний із рішенням трейдерів самостійно зберігати криптовалюту на тлі регуляторних проблем у США.

CleanSpark придбає дві біткоїн-ферми за $9,3 мільйона

Американська майнінгова компанія CleanSpark уклала остаточну угоду про купівлю двох підприємств із видобутку біткоїна в Далтоні (Джорджія) за $9,3 млн.

Фірма повністю сплатить угоду у грошовій формі, закрити її планується до кінця тижня.

Очікується, що два об'єкти «під ключ» додадуть майже 1 EH/s до поточного хешрейту компанії. Загалом CleanSpark розмістить на них понад 6000 пристроїв Antminer S19 XP та S19J Pro+ із замовлених раніше.

Угода продовжила серію покупок, зроблених CleanSpark з початку ведмежого ринку. Тільки з початку 2023 року фірма придбала:

20 000 Antminer S19J Pro+ у лютому;

45 000 Antminer S19 XP у квітні;

12 500 Antminer S19 XP у червні.

В інвестиційному банку Berenberg назвали наступних «жертв» SEC

Стейблкоїни та сектор децентралізованих фінансів (DeFi), ймовірно, стануть наступними цілями Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у боротьбі з криптоіндустрією. Про це йдеться у звіті інвестиційного банку Berenberg, з яким ознайомився CoinDesk.

На думку аналітиків компанії, SEC зосередиться на нормативній відповідності двох найбільших за ринковою капіталізацією «стабільних монет» — Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

Згідно зі звітом, якщо відомство вдарить по стейблкоїнам, це значно послабить DeFi-екосистему.

Зокрема, примусове регулювання USDC негативно позначиться на фінансове становище Coinbase. Експерти зазначили, що у першому кварталі 2023 року біржа отримала $199 млн — близько 27% усього прибутку компанії — за процентним доходом із випуску «стабільної монети».

У Berenberg також звернули увагу, що SEC визначила біткоїн як товар, а не цінний папір. За прогнозами компанії, такими темпами перша криптовалюта стане кінцевим бенефіціаром репресивних заходів.

Зрештою, нормативні обмеження призведуть до того, що криптоіндустрія США стане більш орієнтованою на біткоїн, підсумували аналітики.