Минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 222 650 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
650 російських окупантів, 10 БПЛА та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 21 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7783 (+12) од,
- артилерійських систем — 3941 (+21) од,
- РСЗВ — 617 (+2) од,
- засоби ППО — 376 (+1) од,
- літаків - 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3438 (+10),
- крилаті ракети — 1214 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6678 (+11) од,
- спеціальна техніка — 539 (+0).
Джерело: Мінфін
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