Обід з інвестором Реєм Даліо продали за $115 тисяч

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Обід з Даліо Даліо пожертвує кошти від продажу обіду до Фонду Девіда Лінча. Його програма Meditate New York спрямована на надання послуг з медитації медичним працівникам. За інформацією агентства, Даліо сам практикує медитацію. Як каже інвестор, це допомагає сповільнити перебіг подій, щоб діяти спокійно навіть перед хаосом. Читайте: Рей Даліо: мільярдер, який бажає замінити себе штучним інтелектом

Фонд Девіда Лінча провів аналогічний аукціон у грудні 2022 року. Тоді було продано право пообідати з керуючим хедж-фондом Pershing Square Capital Management Біллом Акманом за $165 тис. За інформацією агентства, з 2019 року Акман брав участь у трьох інших аукціонах фонду. Можливість зустрічі з інвестором у листопаді 2020 року коштувала $210 тис.