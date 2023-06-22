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22 червня 2023, 13:18 Читать на русском

Обід з інвестором Реєм Даліо продали за $115 тисяч

Право пообідати із засновником найбільшого хедж-фонду Bridgewater Associates, інвестором-мільярдером Реєм Даліо продали на благодійному аукціоні, ставка, що перемогла, склала $115 тис., повідомив Bloomberg.

Право пообідати із засновником найбільшого хедж-фонду Bridgewater Associates, інвестором-мільярдером Реєм Даліо продали на благодійному аукціоні, ставка, що перемогла, склала $115 тис., повідомив Bloomberg.

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Обід з Даліо

Даліо пожертвує кошти від продажу обіду до Фонду Девіда Лінча. Його програма Meditate New York спрямована на надання послуг з медитації медичним працівникам.

За інформацією агентства, Даліо сам практикує медитацію. Як каже інвестор, це допомагає сповільнити перебіг подій, щоб діяти спокійно навіть перед хаосом.

Читайте: Рей Даліо: мільярдер, який бажає замінити себе штучним інтелектом

Фонд Девіда Лінча провів аналогічний аукціон у грудні 2022 року. Тоді було продано право пообідати з керуючим хедж-фондом Pershing Square Capital Management Біллом Акманом за $165 тис.

За інформацією агентства, з 2019 року Акман брав участь у трьох інших аукціонах фонду. Можливість зустрічі з інвестором у листопаді 2020 року коштувала $210 тис.

У квітні некомерційна Рада з економічної освіти продав з аукціону обід з Реєм Даліо, і ставка, що перемогла, склала $80 тис. Аукціон «Обід з Реєм» мав привернути увагу до важливості фінансової грамотності для молоді.

Хто такий Рей Даліо

Рей Даліо заснував Bridgewater Associates майже 50 років тому і перетворив його на найбільший у світі хедж-фонд. Bridgewater Associates інвестує в активи у всьому світі, а його клієнтами є благодійні фонди, уряди, пенсійні фонди та суверенні фонди добробуту.

У 2022 році Даліо залишив посаду голови хедж-фонду Bridgewater Associates. Зараз він займається розвитком свого сімейного офісу та планує відкрити філію в Абу-Дабі. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg на 21 червня, статки Даліо оцінюються в $16,5 млрд.

Даліо отримав популярність, у тому числі завдяки стратегії «всепогодного портфеля» (All-Weather Portfolio).

Джерело: Мінфін
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