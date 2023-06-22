Tether анонсувала запуск стейблкоїна USDT на блокчейні Kava

21 червня компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, оголосила, що запустить актив на Kava, блокчейні першого рівня. Запуск монети в новій мережі заплановано на 3 липня 2023 року. Пише Сryptomisto.com.

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USD₮ на Kava

«Ми дуже раді, що запускаємо USD₮ на Kava, пропонуючи її потужній спільноті доступ до першого, найстабільнішого, найнадійнішого та найпоширенішого стейблкоїну в світі», — висловив радість з приводу партнерства Паоло Ардойно, технічний директор Tether.

За словами Ардоіно, партнерство «змінить майбутнє децентралізованих фінансів (DeFi), сприяючи розвитку надійної та інклюзивної екосистеми, яка принесе користь користувачам по всьому світу».

Довідка

Kava — це мережа першого рівня (L1), інтегрована з протоколом міжблокчейн-комунікацій Cosmos (IBC). Працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Stake (PoS) на основі Tendermint. Токен управління KAVA може бути розміщений валідаторами або делегований вузлам валідаторів. DeFi-платформа пропонує забезпечені кредити і стейблкоїни користувачам основних криптоактивів.

Нативний токен KAVA відреагував на новину зростанням на 10,8% і наразі торгується на позначці $0,908.

Минулого місяця Kava оголосила про оновлення мейннету «Kava 13», модернізувавши свою інфраструктуру, щоб запропонувати користувачам більшу безпеку, масштабованість, функціональність і швидкість.