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22 червня 2023, 11:27 Читать на русском

19 міжнародних банків створюють мегаплатформу для інвестицій в Україну

Майже два десятки міжнародних організацій на чолі з Європейським банком реконструкції та розвитку 21 червня підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну. Про це повідомила пресслужба ЄБРР, пише Ліга.

Майже два десятки міжнародних організацій на чолі з Європейським банком реконструкції та розвитку 21 червня підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну
Фото: finance.liga.net

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Деталі Меморандуму

Меморандум підписали в межах Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

Інститути фінансування розвитку Великої сімки (G7) погодились створити українську інвестиційну платформу ще у травні, але відтоді кількість її учасників подвоїлась.

Які країни підписали Меморандум

  • BII (Велика Британія)
  • JBIC (Японія)
  • JICA (Японія)
  • CDP (Італія)
  • FinDev Canada (Канада)
  • Proparco (Франція)
  • DFC (США)
  • DEG (Німеччина)
  • BIO (Бельгія)
  • COFIDES (Іспанія)
  • Finnfund (Фінляндія)
  • IFU (Данія)
  • FMO (Нідерланди)
  • Norfund (Норвегія)
  • OeEB (Австрія)
  • SOFID (Португалія)
  • SIFEM (Швейцарія)
  • Swedfund International (Швеція)

Організації, які підписали меморандум про взаєморозуміння, готові працювати разом над збільшенням масштабів і підвищенням ефективності та якості діяльності з відновлення в Україні та сусідніх країнах, які зазнали негативного впливу від розв’язаної Росією війни.

Мета створення спільної платформи ЄБРР та фінансових організацій розвитку Великої сімки для інвестицій в Україну — сприяти співфінансуванню серед організацій, які беруть участь в ініціативі, шляхом посилення співпраці та обміну інформацією в контексті надання допомоги у відбудові України з приділенням першочергової уваги приватному сектору.

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Джерело: Мінфін
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