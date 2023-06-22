Майже два десятки міжнародних організацій на чолі з Європейським банком реконструкції та розвитку 21 червня підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну. Про це повідомила пресслужба ЄБРР, пише Ліга.
19 міжнародних банків створюють мегаплатформу для інвестицій в Україну
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Деталі Меморандуму
Меморандум підписали в межах Конференції з питань відновлення України у Лондоні.
Інститути фінансування розвитку Великої сімки (G7) погодились створити українську інвестиційну платформу ще у травні, але відтоді кількість її учасників подвоїлась.
Які країни підписали Меморандум
- BII (Велика Британія)
- JBIC (Японія)
- JICA (Японія)
- CDP (Італія)
- FinDev Canada (Канада)
- Proparco (Франція)
- DFC (США)
- DEG (Німеччина)
- BIO (Бельгія)
- COFIDES (Іспанія)
- Finnfund (Фінляндія)
- IFU (Данія)
- FMO (Нідерланди)
- Norfund (Норвегія)
- OeEB (Австрія)
- SOFID (Португалія)
- SIFEM (Швейцарія)
- Swedfund International (Швеція)
Організації, які підписали меморандум про взаєморозуміння, готові працювати разом над збільшенням масштабів і підвищенням ефективності та якості діяльності з відновлення в Україні та сусідніх країнах, які зазнали негативного впливу від розв’язаної Росією війни.
Мета створення спільної платформи ЄБРР та фінансових організацій розвитку Великої сімки для інвестицій в Україну — сприяти співфінансуванню серед організацій, які беруть участь в ініціативі, шляхом посилення співпраці та обміну інформацією в контексті надання допомоги у відбудові України з приділенням першочергової уваги приватному сектору.
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