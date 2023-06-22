19 міжнародних банків створюють мегаплатформу для інвестицій в Україну

Майже два десятки міжнародних організацій на чолі з Європейським банком реконструкції та розвитку 21 червня підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну. Про це повідомила пресслужба ЄБРР, пише Ліга.

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Деталі Меморандуму

Меморандум підписали в межах Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

Інститути фінансування розвитку Великої сімки (G7) погодились створити українську інвестиційну платформу ще у травні, але відтоді кількість її учасників подвоїлась.

Які країни підписали Меморандум

BII (Велика Британія)

JBIC (Японія)

JICA (Японія)

CDP (Італія)

FinDev Canada (Канада)

Proparco (Франція)

DFC (США)

DEG (Німеччина)

BIO (Бельгія)

COFIDES (Іспанія)

Finnfund (Фінляндія)

IFU (Данія)

FMO (Нідерланди)

Norfund (Норвегія)

OeEB (Австрія)

SOFID (Португалія)

SIFEM (Швейцарія)

Swedfund International (Швеція)

Організації, які підписали меморандум про взаєморозуміння, готові працювати разом над збільшенням масштабів і підвищенням ефективності та якості діяльності з відновлення в Україні та сусідніх країнах, які зазнали негативного впливу від розв’язаної Росією війни.

Мета створення спільної платформи ЄБРР та фінансових організацій розвитку Великої сімки для інвестицій в Україну — сприяти співфінансуванню серед організацій, які беруть участь в ініціативі, шляхом посилення співпраці та обміну інформацією в контексті надання допомоги у відбудові України з приділенням першочергової уваги приватному сектору.