22 червня європейська валюта подешевшала на 2 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,94 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро втратило 2 копійки. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
21 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,96 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
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