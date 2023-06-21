Яка ціна NFT на Binance? Tron допомагає BNB, BEASTS готовий скористатися ситуацією

Криптовалютний ринок неймовірно непередбачуваний та нестабільний. Сьогоднішній гігант може завтра стати ніким і навпаки. BNB знизився в ціні внаслідок того, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила біржу Binance . Водночас, колишній ворог, Tron (TRX), підтримує її у ці важкі часи. Завдяки власному відмінному реферальному методу поточна ситуація допомагає молодим Caged Beasts (BEASTS) розвиватися.

Переполох у Binance: звинувачення SEC та інтеграція NFT

Звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на адресу біржі Binance призвели до падіння курсу BNB на 9% за 24 години, що сколихнуло криптовалютний ринок. Певна організація, яка належить Чанпенгу Чжао, як стверджується, отримала мільярди доларів від користувачів Binance, згідно з обвинуваченнями. Інвестори задаються питанням, чи впаде BNB до $200 в результаті цієї сенсації або це фантастична можливість для придбання.

Проте, напруженість навколо позову SEC була швидко знята, оскільки Binance включила біткоїн NFT до свого торгового майданчика, викликавши інтерес спільноти. Запуск протоколу Ordinals дозволяє створювати NFT на блокчейні біткоїну, демонструючи завзятість Binance перед звинуваченням у змішуванні фондів. Наразі реальна ціна NFT становить $0,020562 за NFT, а ринкова вартість — $757,983.68 USD.

Падіння ціни TRX на фоні підтримки Binance та технічного прогнозу

У відповідь на звинувачення SEC засновник Tron (TRX) публічно підтримав CEO Binance, що спричинило падіння ціни криптовалюти на 5%. Ця підтримка була надана, незважаючи на те, що Binance оголосила про намір прибрати Tron зі своєї біржі. Binance пояснила виключення зі списку, як результат свого прагнення до досконалості.

TRX може втратити прибуток з 2 червня і впасти нижче за $0.074. Він потенційно може пробити лінію висхідного тренду на рівні $0.072, 50-денну EMA на рівні $0,072 та 100-денну EMA на рівні $0,069, що зробить прогноз биків недійсним. RSI передбачає, що імпульс може ослабнути в результаті FUD (страху, невизначеності та сумніву). Однак, АО та MACD вказують на можливість відскоку, що дозволяє TRX ще раз протестувати супротив у $0,082 і націлитися на $0,085.

Elfin Caged Beasts: викриття чудес мутантів

Проєкт Caged Beasts став гарячою темою у галузі, незважаючи на мінливі ринкові умови. Ця історія, що інтригує, про те, як він зміг зачарувати шанувальників, залучаючи їх своєю харизмою. Основою проєкту є спеціальна колекція звірів-мутантів, кожен із яких здатний на дивовижні зміни, які поступово розкриватимуться під час численних перепродажів. У повітрі витає очевидне хвилювання й очікування їхньої якнайшвидшої появи на ринку.

Завдяки своїй унікальній реферальній програмі проєкт Caged Beasts виділяється ще більше і доповнює і без того захоплюючу атмосферу проєкту. Інвестори мають можливість створити унікальний реферальний код, який вони можуть передати своїм близьким. Той факт, що як творець коду, так і новий інвестор, який використовує код, отримають неймовірний бонус у розмірі 20% як винагороду, робить цю схему справді винятковою на крипторинку. Це підвищує інтерес до проєкту та забезпечує додаткову мотивацію для інших взяти у ньому участь.

Геніальна реферальна програма Caged Beasts виходить за рамки простого заохочення почуття ексклюзивності та братерства усередині проєкту. Оскільки вона дозволяє інвесторам створювати та поширювати унікальні реферальні коди, вона є драйвером експоненційного зростання. Окрім зростання живої спільноти навколо Caged Beasts, ця процедура дає учасникам можливість пасивно заробляти гроші. І зростання проєкту, і фінансові переваги для його учасників зумовлені цією безпрограшною ситуацією.

Несподівана підтримка Tron компанії Binance запалила маяк єдності у нестійкій криптоіндустрії. Водночас, проєкт Caged Beasts привертає увагу індустрії своїм привабливим набором мутантів, які можуть набувати інших форм. Інвестори можуть отримати доступ до ексклюзивних стимулів та сприяти експоненційному зростанню за допомогою спеціальної реферальної схеми.

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