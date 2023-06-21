Курс валют на вечір 21 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 21 червня Закриття 21 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,90/40,29 39,96/40,36 6/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,25, євро — 40,65−40,80 грн.

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