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21 червня 2023, 18:27 Читать на русском

Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців — ООН

Станом на 6 червня кількість біженців з України по всьому світі становила 6,28 млн. Найбільше українських біженців знаходиться у Німеччині — понад мільйон. Про це свідчать дані Офісу ООН з прав людини (UNCHR).

Станом на 6 червня кількість біженців з України по всьому світі становила 6,28 млн.
Фото: censor.net

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Через війну до Європи виїхало 5,93 млн українців:

  • З них понад 1 млн — до Німеччини,
  • 992,7 тис. — до Польщі,
  • 341,7 тис. — до Чехії.

За оцінками ООН, ще в семи країнах Європи було більше, ніж по 100 тис. українців, які шукають захисту від війни:

  • Велика Британія — 203 тис.,
  • Іспанія — 182,6 тис.,
  • Італія — 181,5 тис.,
  • Болгарія — 160,6 тис.,
  • Румунія — 134,6 тис.,
  • Молдова — 109,6 тис.,
  • Словаччина — 102,1 тис.

Також більше, ніж по 100 тис. українських біженців, наразі перебувають у Канаді та США.

Водночас як свідчить статистика, у Росії на початок червня було 1,3 млн біженців з України.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Бедный папа
Бедный папа
21 червня 2023, 19:02
#
Испания — 182,6 тыс. + военком ищущий «защиты от войны» на вилле в Марбелье.
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