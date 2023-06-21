Станом на 6 червня кількість біженців з України по всьому світі становила 6,28 млн. Найбільше українських біженців знаходиться у Німеччині — понад мільйон. Про це свідчать дані Офісу ООН з прав людини (UNCHR).
Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців — ООН
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Через війну до Європи виїхало 5,93 млн українців:
- З них понад 1 млн — до Німеччини,
- 992,7 тис. — до Польщі,
- 341,7 тис. — до Чехії.
За оцінками ООН, ще в семи країнах Європи було більше, ніж по 100 тис. українців, які шукають захисту від війни:
- Велика Британія — 203 тис.,
- Іспанія — 182,6 тис.,
- Італія — 181,5 тис.,
- Болгарія — 160,6 тис.,
- Румунія — 134,6 тис.,
- Молдова — 109,6 тис.,
- Словаччина — 102,1 тис.
Також більше, ніж по 100 тис. українських біженців, наразі перебувають у Канаді та США.
Водночас як свідчить статистика, у Росії на початок червня було 1,3 млн біженців з України.
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Джерело: Мінфін
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