Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців — ООН

Станом на 6 червня кількість біженців з України по всьому світі становила 6,28 млн. Найбільше українських біженців знаходиться у Німеччині — понад мільйон. Про це свідчать дані Офісу ООН з прав людини (UNCHR).

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Через війну до Європи виїхало 5,93 млн українців:

З них понад 1 млн — до Німеччини,

992,7 тис. — до Польщі,

341,7 тис. — до Чехії.

За оцінками ООН, ще в семи країнах Європи було більше, ніж по 100 тис. українців, які шукають захисту від війни:

Велика Британія — 203 тис.,

Іспанія — 182,6 тис.,

Італія — 181,5 тис.,

Болгарія — 160,6 тис.,

Румунія — 134,6 тис.,

Молдова — 109,6 тис.,

Словаччина — 102,1 тис.

Також більше, ніж по 100 тис. українських біженців, наразі перебувають у Канаді та США.

Водночас як свідчить статистика, у Росії на початок червня було 1,3 млн біженців з України.