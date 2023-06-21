У США нарахували 270 тисяч біженців з України

За даними Департаменту внутрішньої безпеки, від лютого 2022 року Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українських біженців. Про це пише «Бізнес.Цензор».

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Де найбільше біженців

Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія.

Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані «гуманітарні паролі», які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.

Держсекретар Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США — за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.

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«Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США», — заявив Блінкен.

За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей.

За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців.

Більш ніж половина з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).