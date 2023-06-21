У середу, 21 червня, котирування першої криптовалюти на деякий час перевищили рівень $29 000. При цьому сукупна капіталізація ринку цифрових активів наблизилася до $1,2 трлн.
Вартість біткоїна наблизилася до $29 000
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ціна біткоїна
На момент написання новини, за даними CoinMarketCap, ціна біткоїна відкотилася до $28 888. За добу перша криптовалюта подорожчала на 7,89%, а за тиждень — на 11,38%.
Реєструйся та купуй Біткоїн!
Інші криптовалюти
Також зростання показали й інші криптовалюти. Найбільше за добу подорожчали Cardano (+7,93%) та Solana (+6,02%). Варто зазначити, що тижневе зростання Solana становить 10,89%.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі