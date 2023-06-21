Вартість біткоїна наблизилася до $29 000

У середу, 21 червня, котирування першої криптовалюти на деякий час перевищили рівень $29 000. При цьому сукупна капіталізація ринку цифрових активів наблизилася до $1,2 трлн.

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Ціна біткоїна

На момент написання новини, за даними CoinMarketCap, ціна біткоїна відкотилася до $28 888. За добу перша криптовалюта подорожчала на 7,89%, а за тиждень — на 11,38%.

Інші криптовалюти

Також зростання показали й інші криптовалюти. Найбільше за добу подорожчали Cardano (+7,93%) та Solana (+6,02%). Варто зазначити, що тижневе зростання Solana становить 10,89%.