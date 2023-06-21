Британія надає Україні новий пакет фінансової допомоги на понад $3 мільярди

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета фінансової підтримки на понад $3 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час відкриття Конференції з відновлення України у Лондоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії щодо кредитів на суму $3 млрд. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій та талантів, а також підтримки» зеленої« енергетики та багато іншого», — наголосив британський прем'єр.

Сунак додав, що МВФ також вкладає в Україну $15 млрд протягом наступних чотирьох років у межах зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі $115 млрд.

Раніше пресслужба британського уряду анонсувала, що 21 червня Велика Британія надасть Україні великий пакет фінансової підтримки, який включатиме $3 млрд у виглядів кредитних гарантій від Світового банку та 240 млн фунтів двосторонньої допомоги.

Куди підуть кошти

Фінансування буде спрямовано на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на роботу шкіл і лікарень.

«Це перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, представлений країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії країні як зараз, так і в майбутньому», — наголосили в британському уряді.

Зазначається, що загалом невійськова допомога Великої Британії вже становить понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (майже $6 млрд), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів у вигляді двосторонньої допомоги.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також оголосив про виділення до $318 млн нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку (British International Investment).

Фінансування Британського інституту фінансування розвитку збільшить допомогу Великої Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги при стихійних лихах, програми реформ і енергетичні проєкти.

Понад половину фінансування буде використано для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН і Червоний Хрест.