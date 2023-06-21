В результаті аварійної ситуації на мережах НЕК Укренерго у Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів. Також без електроенергії залишились деякі споживачі в Київській області. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів. Де проблеми з електроенергією (оновлено)
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Де проблеми зі світлом у Києві
За даними ДТЕК відключення застосовуються у частині таких районів:
- Шевченківський,
- Святошинський,
- Солом'янський,
- Голосіївський,
- Подольський.
Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.
Відключення в Київські області
У Бучанському районі також відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.
Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.
Оновлення
«Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи.
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