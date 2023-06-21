У Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів. Де проблеми з електроенергією (оновлено)

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За даними ДТЕК відключення застосовуються у частині таких районів:

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.

У Бучанському районі також відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.

Оновлення

«Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи.

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