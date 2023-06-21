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21 червня 2023, 11:06 Читать на русском

У Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів. Де проблеми з електроенергією (оновлено)

В результаті аварійної ситуації на мережах НЕК Укренерго у Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів. Також без електроенергії залишились деякі споживачі в Київській області. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В результаті аварійної ситуації на мережах НЕК Укренерго у Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів.
Фото: pixabay.com

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Де проблеми зі світлом у Києві

За даними ДТЕК відключення застосовуються у частині таких районів:

  • Шевченківський,
  • Святошинський,
  • Солом'янський,
  • Голосіївський,
  • Подольський.

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.

Відключення в Київські області

У Бучанському районі також відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.

Оновлення

«Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+54
TAN72
TAN72
21 червня 2023, 11:12
#
Видать мало подняли тариф, ещё больше хотят.
+
+28
Rubi0
Rubi0
21 червня 2023, 11:39
#
Скорее экспорт заграницу выгоднее, а свои и без света посидят раз не хотят платить по 5 грн за киловатт
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