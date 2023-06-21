Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 222 000 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 35 БПЛА та 9 танків. Втрати ворога за 20 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4006 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 7771 (+21) од,
- артилерійських систем — 3920 (+32) од,
- РСЗВ - 615 (+1) од,
- засоби ППО — 375 (+3) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3428 (+35),
- крилаті ракети — 1214 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6667 (+22) од,
- спеціальна техніка — 539 (+8).
Джерело: Мінфін
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