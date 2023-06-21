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21 червня 2023, 15:44 Читать на русском

У рейтингу найдорожчих міст для життя мільярдерів змінився лідер

Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчих міст світу для життя багатих людей, складений швейцарським банком Julius Baer. Місто-держава випередив Шанхай та Гонконг, які посіли друге та третє місця відповідно.

Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчих міст світу для життя багатих людей, складений швейцарським банком Julius Baer.
Фото: depositphotos.com

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Рейтинг дорогих міст

Під час складання рейтингу експерти Julius Baer вивчили вартість життя у 25 містах світу для людей з доходом у $1 млн і вище та з відповідними запитами.

Міста були ранжовані за сумою цін кошика з 12 товарів та восьми послуг. До неї увійшли, у тому числі елітна нерухомість, електромобіль Porsche Taycan, вечеря в ресторані з трьома зірками Michelin, пляшка вина Château Lafite Rothschild урожаю 2018 року, а також жіночі сумки та туфлі, чоловічі костюми та годинники, оплата юристів, навчання дітей на ступінь MBA та лазерна корекція зору.

Читайте: Скільки коштує жити за кордоном. Найдорожчі міста світу

Сінгапур залучив після пандемії заможних людей (кількість сімейних офісів на території міста-держави зросла за рік удвічі і досягла 1500), що відбилося у цінах.

«Високий рівень життя і зростання попиту на місцеву інфраструктуру означають, що життя тут недешеве, — наголошується в дослідженні.

Житлова нерухомість користується надзвичайно високим попитом, а оподатковувані автомобілі та необхідне медичне страхування на 133% та 109% дорожче, ніж у середньому у світі, відповідно".

Лондон у рейтингу опустився з другого на четверте місце. Аналітики Julius Baer зазначили, що Brexit і «наступні заворушення» продовжують завдавати шкоди репутації Великобританії, місто стикається з зростаючою конкуренцією з боку фінансових центрів, таких як Дубай і Сінгапур, але ціни, в тому числі на автомобілі та медичну страховку, нижчі, ніж у багатьох міст, які потрапили до рейтингу.

Читайте: Сан-Хосе визнаний найдорожчим містом у США, Нью-Йорк посів лише п'яте місце

Нью-Йорк піднявся в рейтингу з 11-го на п'ятий рядок завдяки зростанню цін через зміцнення долара і наплив гостей після пандемії.

У топ-10 потрапили також Монако, Дубай, Тайбей, Сан-Паулу та Майамі. Дубай дебютував у топ-10 найдорожчих міст світу, посівши сьоме місце.

На думку аналітиків Julius Baer, він став «зірковим гравцем» рейтингу завдяки переселенню до нього великої кількості багатих людей, що спонукало попит і зростання цін на нерухомість.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
preyvanamor
preyvanamor
21 червня 2023, 17:27
#
Що і треба було довести!
сингапур — це місто, а не країна.
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