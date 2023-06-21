Домінування BTC $26,700.97 на крипторинку досягло 50%. Підйом пов’язують із тиском SEC на альткоїни та заявкою на спотовий ETF від BlackRock. Востаннє так високо індекс підіймався два роки тому. Про це пише Noworries.
Біткоїн зайняв половину ринку криптовалют вперше за 2 роки
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Що означає домінування біткоїна
Домінування ВТС означає, що половину всієї капіталізації крипторинку займає один цифровий актив. Згідно з CoinGecko, з $ 1.1 трильйона на біткоїн припадає $ 519 мільярдів капіталізації.
Примітно, що домінування біткоїна на ринку зросло більш ніж на 10.5% з 27 листопада 2022 року. Це зростання значною мірою спричинене кількома факторами:
- криза FTX і вибір криптоінвесторами ВТС як надійного способу збереження коштів;
- посилення регуляторного контролю США — тиск SEC на Solana, Cardano та інші альткоїни;
- заявка BlackRock на створення біржового фонду біткоїн-ETF (exchange-traded fund).
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Хоча домінування біткоїна значно зросло за останні 8 місяців, домінування ETH $1,716.45 стабільно тримається на позначці 20% протягом року. Наразі ВТС та ЕТН контролюють 70% всього криптопростору.
Прогнози експертів
За прогнозами співзасновника MicroStrategy Майкла Сейлора, найближчими роками домінування біткоїна досягне 80%. Сейлор вважає кроки SEC позитивними для криптовалют. «З видаленням зайвих активів великі інвестори охоче вкладатимуть кошти в біткоїн», — наголосив аналітик.
Схожої думки дотримується і голова Galaxy Digital Майк Новограц. Він переконаний, що ВТС може допомогти людям зберігати свої багатства у період інфляції, яка, за словами мільярдера, продовжить зростати.
Виступаючи на саміті, організованому агентством Bloomberg, Новограц заявив, що у близькому майбутньому BTC досягне $ 500 000.
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