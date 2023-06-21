Біткоїн зайняв половину ринку криптовалют вперше за 2 роки

Домінування BTC $26,700.97 на крипторинку досягло 50%. Підйом пов’язують із тиском SEC на альткоїни та заявкою на спотовий ETF від BlackRock. Востаннє так високо індекс підіймався два роки тому. Про це пише Noworries.

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Що означає домінування біткоїна

Домінування ВТС означає, що половину всієї капіталізації крипторинку займає один цифровий актив. Згідно з CoinGecko, з $ 1.1 трильйона на біткоїн припадає $ 519 мільярдів капіталізації.

Примітно, що домінування біткоїна на ринку зросло більш ніж на 10.5% з 27 листопада 2022 року. Це зростання значною мірою спричинене кількома факторами:

криза FTX і вибір криптоінвесторами ВТС як надійного способу збереження коштів;

посилення регуляторного контролю США — тиск SEC на Solana, Cardano та інші альткоїни;

заявка BlackRock на створення біржового фонду біткоїн-ETF (exchange-traded fund).

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Хоча домінування біткоїна значно зросло за останні 8 місяців, домінування ETH $1,716.45 стабільно тримається на позначці 20% протягом року. Наразі ВТС та ЕТН контролюють 70% всього криптопростору.

Прогнози експертів

За прогнозами співзасновника MicroStrategy Майкла Сейлора, найближчими роками домінування біткоїна досягне 80%. Сейлор вважає кроки SEC позитивними для криптовалют. «З видаленням зайвих активів великі інвестори охоче вкладатимуть кошти в біткоїн», — наголосив аналітик.

Схожої думки дотримується і голова Galaxy Digital Майк Новограц. Він переконаний, що ВТС може допомогти людям зберігати свої багатства у період інфляції, яка, за словами мільярдера, продовжить зростати.

Виступаючи на саміті, організованому агентством Bloomberg, Новограц заявив, що у близькому майбутньому BTC досягне $ 500 000.