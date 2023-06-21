Федеральний уряд Австрії погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.
Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни
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«Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, фінансова підтримка Австрії вже «перевищила позначку 150 мільйонів євро».
Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та 2 млн євро — Фонд ООН у галузі населення (ЮНФПА).
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«Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю населення», — йдеться у повідомленні.
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