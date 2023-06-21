Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни

«Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, фінансова підтримка Австрії вже «перевищила позначку 150 мільйонів євро».

Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та 2 млн євро — Фонд ООН у галузі населення (ЮНФПА).

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«Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю населення», — йдеться у повідомленні.