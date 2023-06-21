Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на третину — УКАБ

«Зерновий коридор»

З 12 по 18 червня в українських морпортах було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень. В УКАБ пояснюють, що ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху та чекають на неї.

За даними асоціації, наступного тижня очікуються ще гірші показники, бо за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.

Куди відправляли продукцію

Українська продукція була відправлена до країн Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).

Нагадаємо

В уряді України заявили про фактичне блокування російською стороною зернової ініціативи. рф відкрито саботує інспекцію судів, що зменшило пропускну спроможність коридору менш ніж на 20% від можливої.

Свою участь в угоді росія підтвердила наприкінці травня, продовживши її дію на 60 днів — до 17 липня.

Зернову угоду було укладено у липні минулого року за участю України, Туреччини та ООН, а також Туреччини, ООН та росії. Домовленості забезпечують безпечний прохід суден із українським зерном, їхнє дотримання забезпечує Спільний координаційний центр у Стамбулі, до якого входять представники всіх сторін.