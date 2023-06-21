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21 червня 2023, 10:43 Читать на русском

Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на третину — УКАБ

Протягом 46 тижнів роботи «зернового коридору» з 12 по 18 червня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 438,1 тис. тонн агропромислової продукції, що на 33% менше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Упродовж 46 тижня роботи «зернового коридору», з 12 по 18 червня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 438,1 тис. т агропромислової продукції, що на 33% менше, ніж за попередній тиждень.
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«Зерновий коридор»

З 12 по 18 червня в українських морпортах було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень. В УКАБ пояснюють, що ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху та чекають на неї.

За даними асоціації, наступного тижня очікуються ще гірші показники, бо за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.

Куди відправляли продукцію

Українська продукція була відправлена до країн Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).

Нагадаємо

В уряді України заявили про фактичне блокування російською стороною зернової ініціативи. рф відкрито саботує інспекцію судів, що зменшило пропускну спроможність коридору менш ніж на 20% від можливої.

Свою участь в угоді росія підтвердила наприкінці травня, продовживши її дію на 60 днів — до 17 липня.

Зернову угоду було укладено у липні минулого року за участю України, Туреччини та ООН, а також Туреччини, ООН та росії. Домовленості забезпечують безпечний прохід суден із українським зерном, їхнє дотримання забезпечує Спільний координаційний центр у Стамбулі, до якого входять представники всіх сторін.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
yarg
yarg
21 червня 2023, 11:04
#
«Протягом 46 тижнів роботи „зернового коридору“ з 12 по 18 червня 2023 року»

авторы , поясните о чем это ?
+
0
Alpenstein
Alpenstein
21 червня 2023, 11:13
#
Цікаво, 2 млн тон експорту зерна в місяць — це ж винос з полів України цієї маси, яку рослини «натягли» з чорнозему. Відповідно у нас має відбуватись постійний імпорт добрив на як мінімум таку саму вагу. З цим логістика справляється? Чи добрива імпортуються у вигляді CH4 трубопроводами?

Потрібна роз’яснювальна агробригада :)
+
+15
yarg
yarg
21 червня 2023, 11:22
#
Т.е вы считаете , что если Украина собирает каждый год последние лет 10 по 60−65 миллионов тонн зерна — то должна закупать столько же тонн удобрений ? а есть еще и картошка и кукуруза и соя… вместе — миллионов 120−130 тонн будет…
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+15
Rubi0
Rubi0
21 червня 2023, 11:46
#
На 1 тонна зерна 50 кг удобрений, так что делите на 20
+
+15
parseval
parseval
21 червня 2023, 11:48
#
Основна частка маси рослин утворюється через зв’язування атмосферного вуглецю і води в процессі…не повірите фотосинтезу. Добрива відіграють підтримуючу роль через залучення азоту, марганцю, калію і тд тих елементів які дефіцитні в данних типах грунтів. Тому маса органіки яку ми збираємо з полів не дорівнює від слова зовсім масі добрив які треба вносити. До речі кількість добрив на гектар вимірюєтсья десятками кг, а збір тих же зернових десятки центнерів.
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0
Alpenstein
Alpenstein
21 червня 2023, 12:31
#
Всім дякую за роз’яснення!
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