Євро додало 3 копійки. Офіційний курс валют

21 червня європейська валюта подорожчала на 3 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,96 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ .

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Валютний ринок

20 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,93 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.

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