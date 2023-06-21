Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої запросив відновити роботу представництва СБ в Україні. Про це глава держави написав у Твіттері.
Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні
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Запрошення Світового банку
«Провів телефонну розмову з Президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки», — заявив Зеленський.
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Президент відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.
Зеленський також запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні.
Він наголосив на зацікавленості у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.
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