Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні

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Запрошення Світового банку

«Провів телефонну розмову з Президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки», — заявив Зеленський.

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Президент відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.

Зеленський також запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні.

Він наголосив на зацікавленості у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.