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21 червня 2023, 9:00 Читать на русском

Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої запросив відновити роботу представництва СБ в Україні. Про це глава держави написав у Твіттері.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої запросив відновити роботу представництва СБ в Україні.
Фото: Анджай Банга

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Запрошення Світового банку

«Провів телефонну розмову з Президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки», — заявив Зеленський.

Читайте: Україна отримала від Світового банку гроші на зарплату вчителям

Президент відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.

Зеленський також запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні.

Він наголосив на зацікавленості у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.

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Джерело: Мінфін
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