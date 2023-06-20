Курс валют на вечір 20 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 20 червня Закриття 20 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,94/40,32 39,92/40,30 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,28−37,28, євро — 40,70−40,85 грн.

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